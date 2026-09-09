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Россия и Индия планируют унифицировать стыковочные системы будущих орбитальных станций

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Индия обсуждают взаимодействие в создании национальных орбитальных станций, планируется унифицировать их стыковочные системы, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" в преддверии выставки "Иннопром.Индия".

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"Мы обсуждаем вопросы, касающиеся перспектив взаимодействия в области создания станций в целом, а также разработки и интеграции отдельных модулей, систем, подсистем и элементов станций", - сказал Мантуров.

"Чтобы повысить надежность их эксплуатации, обеспечить безопасность экипажей и расширить возможности взаимодействия на орбите, есть планы унифицировать стыковочные системы национальных орбитальных станций, интерфейсы и системы связи", - заявил он.

По словам первого вице-премьера, с учетом выбранного наклонения орбиты для перспективных национальных станций (~51,6 градусов) у РФ и Индии открываются возможности для сотрудничества, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

29 апреля 2025 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Индия ведут переговоры о применении российских технологий в создании индийской национальной орбитальной станции.

По словам Мантурова, в рамках сотрудничества с Индией по пилотируемой программе также возможны поставка и производство ряда компонентов: скафандров, специальных космических сидений и другой продукции для космической отрасли.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену Международной космической станции. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.

Денис Мантуров Индия
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