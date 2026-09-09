РФ и Индия ведут переговоры по перспективным проектам в сфере редких и редкоземельных металлов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Взаимодействие в сфере редких и редкоземельных металлов (РЗМ) является "крайне актуальной" темой двусторонних отношений России и Индии, страны обсуждают различные варианты совместных проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" в преддверии выставки "Иннопром.Индия".

"Сотрудничество в сфере добычи и переработки редких и редкоземельных металлов - это относительно новая, но крайне актуальная тема нашей с Индией двусторонней индустриальной повестки. Диалог ведется как по перспективным проектам в Мурманской области, так и по другим инициативам", - рассказал он.

Мантуров отметил, что РЗМ в рамках индийского "Иннопрома" отведена отдельная сессия.

Намерение углубить сотрудничество в области редкоземельных элементов (РЗЭ) и критически важных минералов Россия и Индия зафиксировали в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди, принятом по итогам саммита "Россия-Индия" в декабре 2025 года. "Признавая стратегическое значение критически важных минералов для новых технологий и передового производства, стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в области технологий разведки, обработки и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов", - говорилось в документе.

В мае этого года входящий в "Росатом" институт "Гиредмет" заключил несколько меморандумов о взаимопонимании и соглашений с зарубежными партнерами в сфере РЗМ. В частности, был подписан меморандум с индийской компанией Nexon Geochem Private Limited. Он фокусируется на совместных исследованиях и разработке технологий глубокой переработки РЗМ-сырья. Сообщалось, что стороны намерены реализовывать проекты полного цикла - от получения высокочистых металлов и соединений до выпуска материалов для электронной, химической и атомной промышленности.

Также с индийским фондом TEXMiN (Technology Innovation in Exploration & Mining Foundation) было подписано соглашение о намерениях, которое предусматривает совместные исследования и разработку технологий производства редкоземельных постоянных магнитов NdFeB (неодим-железо-бор), включая полный металлургический цикл, пилотную валидацию технологий "Гиредмета" на площадке TEXMiN, а также проекты по извлечению редкоземельных элементов из хвостохранилищ, старых отвалов и отработанных магнитов.