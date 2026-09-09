ФСБ сообщила о задержании трех крымчан, завербованных Украиной через сайт знакомств

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму трех местных жителей, которые после знакомства в интернете передали украинской военной разведке координаты ПВО, нефтебазы и других объектов на территории полуострова.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны три гражданина России, 1988, 1994 и 1995 г.р., завербованных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины через сайт знакомств", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, все трое задержанных переписывались с сотрудницей ГУР МО Мариной Кучерак, представлявшейся на сайте вымышленными именами и выдававшей себя за крымчанку, вынужденную уехать на Украину.

"В процессе общения мужчины узнали, что их новая знакомая собирает информацию военного характера для украинских спецслужб. За время переписки крымчане передали Кучерак фотографии, видеоматериалы и координаты расположения военных объектов, в том числе ПВО, нефтебазы, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов ВС РФ, а также мест стоянок и маршрутов передвижения различной военной техники", - сообщили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда задержанные избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что данный сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и последующего привлечения мужчин к сбору и передаче противнику интересующей украинскую сторону информации", - добавили в ЦОС.