Поиск

Болгарский премьер считает безрассудными прямые обвинения России в инциденте в Лейпциге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал безрассудными прямые обвинения в адрес России в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига, передает EFE.

В РоссииПесков заявил, что обвинения против РФ из-за БПЛА в Лейпциге ничем не подкрепленыЧитать подробнее

"Для меня это поистине безрассудный поступок", - приводит в пятницу его слова агентство ЭФЭ. Таким образом он прокомментировал обвинения, выдвинутые против Москвы председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также рядом глав внешнеполитических ведомств европейских стран.

При этом он назвал инцидент в Лейпциге крайне тревожным.

Ранее на этой неделе в МИД Польши, Чехии и Великобритании были вызваны российские дипломаты. Согласно заявлениям ведомств, это было сделано в знак поддержки Германии.

Посла России в Германии Сергея Нечаева также вызывали и в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу".

Болгария Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы потеснили йеменские войска в провинции Таиз на юго-западе Йемена

Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

В США сообщили об отказе Омана взимать с Ираном плату за проход через Ормузский пролив

Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

 Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

 Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов