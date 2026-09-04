Болгарский премьер считает безрассудными прямые обвинения России в инциденте в Лейпциге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал безрассудными прямые обвинения в адрес России в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига, передает EFE.

"Для меня это поистине безрассудный поступок", - приводит в пятницу его слова агентство ЭФЭ. Таким образом он прокомментировал обвинения, выдвинутые против Москвы председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также рядом глав внешнеполитических ведомств европейских стран.

При этом он назвал инцидент в Лейпциге крайне тревожным.

Ранее на этой неделе в МИД Польши, Чехии и Великобритании были вызваны российские дипломаты. Согласно заявлениям ведомств, это было сделано в знак поддержки Германии.

Посла России в Германии Сергея Нечаева также вызывали и в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу".