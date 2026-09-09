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МИД заявил, что РФ не будет проявлять добрую волю в вопросе зерновой сделки

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По истечении трех лет действия меморандума Россия-ООН по зерновой сделке серьезных подвижек в выполнении его положений не произошло, доверия к каким-либо договоренностям с зарубежными странами нет, а проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается российской части зерновой сделки, то, как показала практика, за три года действия меморандума Россия - ООН каких-либо серьезных подвижек к выполнению его положений так и не произошло. Некое пакетное, как это нам говорил (генеральный секретарь ООН Антониу - ИФ) Гутерриш, соглашение оказалось дорогой с односторонним движением, на которой, как и прежде, заработали только западники. Доверия каким-либо договоренностям с ними нет, а проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Представитель МИД РФ отметила, что также не стоит "забывать и о реальном сельхозпотенциале Украины, чья роль в качестве мировой житницы искусственно раздувается сейчас". "Ее доля в общем мировом экспорте пшеницы не превышала 5%, а сейчас она объективно еще меньше", - уточнила она.

МИД РФ Мария Захарова ООН Украина
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