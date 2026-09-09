Песков сказал, что ряд стран заинтересован в предоставлении площадки для переговоров по Украине

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ряд стран проявляет заинтересованность в предоставлении площадки для переговоров РФ-США-Украина по вопросу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это важный вопрос, но главное сначала - готовность. Площадка найдется, потому что действительно много стран, целый ряд стран проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить такую площадку", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что у РФ "есть понимание, что будем встречаться, будем возобновлять практику таких встреч на троих, это нужно, мы к этому открыты". "Надеемся также на открытость к этому Киева, киевских представителей. И надеемся на продолжение миротворческих усилий наших собеседников из Вашингтона", - добавил Песков.