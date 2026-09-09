Кремль заявил об отсутствии на данный момент "дорожных карт" по урегулированию конфликта на Украине

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Дорожных карт" по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет, Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более что каких-либо, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Пескова, российская сторона "по-прежнему продолжает контакты с американскими собеседниками".