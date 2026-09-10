Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у восточного побережья Камчатки

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в 11:01 четверга по местному времени (2:01 мск). Его эпицентр находился в 191 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 12 км под морским дном.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.