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Подлодка ТОФ уничтожила "вражескую" субмарину в ходе учения на Камчатке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием двух атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает пресс-служба ТОФ.

"По замыслу учения, одна из многоцелевых атомных подводных лодок ТОФ, имитируя действия условного противника, была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38Н у побережья Камчатки", - говорится в сообщении.

К тому месту направилась корабельная поисково-ударная группа во главе с малым противолодочным кораблем "МПК - 82" и атомная подводная лодка "Омск".

Экипаж "Омска" нашел "вражескую" подлодку, проследил за ней и передал координаты надводной группе. После того как субмарина условного противника отказалась всплывать, "Омск" выполнил по ней учебные торпедные стрельбы.

Учения провели в рамках плановой подготовки ТОФ.

ТОФ
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