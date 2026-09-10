Задерживается прилет нескольких рейсов в аэропорт Новосибирска

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Прибытие восьми рейсов в новосибирский аэропорт Толмачево задерживается в четверг, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.

Задерживаются рейсы S7 Airlines из Читы, Шанхая, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Сочи.

Рейс авиакомпании "Россия" из Сочи, как ожидается, прибудет в Новосибирск в 16:40 по местному времени (по расписанию - 10:00).

Кроме того, задерживается вылет в Сочи рейсов "Аэрофлота" и "России" на 11 часов 20 минут.