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Из-за тумана несколько самолетов не смогли сесть в Екатеринбурге

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Туман опустился на Екатеринбург, это помешало нескольким самолетам приземлиться в аэропорту "Кольцово", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Из-за сильного утреннего тумана в районе "Кольцово" экипажами самолетов, следовавших из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга, было принято решение уйти на запасные аэродромы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэропорт продолжает работу, "однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпаний".

Екатеринбург
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