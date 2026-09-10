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Детей без обследования на туберкулез не будут пускать в школы Новосибирской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Новый алгоритм отстранения детей от учебы в очном формате, связанный с иммунодиагностикой туберкулеза, заработал в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"С началом учебного года в медицинских кабинетах школ и детсадов продолжилась плановая иммунодиагностика туберкулеза. Теперь от того, пройдет ребенок обследование или нет, зависит, сможет ли он обучаться вместе с другими детьми", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав и Минобразования Новосибирской области при согласовании с прокуратурой региона выпустили совместный приказ, регламентирующий действия при отказе родителей от иммунодиагностики ребенка.

"Если родители пишут отказ от иммунодиагностики (Манту, Диаскинтест) и не предоставляют альтернативные методы (IGRA-тесты, рентгенографию), собирается врачебная комиссия. Медики выносят заключение: "Дать справку об отсутствии или наличии туберкулеза не представляется возможным в связи с отказом от обследования, что создает угрозу для здоровья ребенка и нарушает права других граждан". На основании копии этого протокола запускается процедура временного недопуска в образовательную организацию", - говорится в сообщении.

При этом ребенок сохраняет право и возможность осваивать школьную программу с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

В сообщении отмечается, что туберкулез у детей часто протекает бессимптомно. Инфекция может длительное время сохраняться в лимфоузлах. Появление кашля, температуры или потери веса часто свидетельствует о запущенном процессе.

Альтернативные методы диагностики, такие как IGRA-тесты (T-SPOT.TB, QuantiFERON-TB Gold, Тигра-тест, TB-Feron), не входят в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и дополняют, но не заменяют массовый скрининг, говорится в сообщении.

"Проба Манту и Диаскинтест остаются золотым стандартом с доказанной десятилетиями безопасностью. Что касается флюорографии, современные цифровые аппараты дают минимальную дозу облучения, сопоставимую с естественным природным фоном за неделю", - говорится в релизе.

По данным пресс-службы, на начало 2025 года в регионе без обследования на туберкулез оставалось 1765 несовершеннолетних, к концу года их число сократилось до 656.

В декабре 2025 года в одной из школ Новосибирска среди учеников было выявлено шесть случаев туберкулеза.

Новосибирская область
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