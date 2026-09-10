Кремль заявил, что самолету Зеленского при вылете из Кишинева ничего не угрожало

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Никакой угрозы самолету Владимира Зеленского при вылете из аэропорта Кишинева не было, киевский режим продолжает заниматься различного рода провокациями, пытаясь втянуть своих западных кураторов в войну, заявили в Кремле.

"Что касается этой эфемерной угрозы для самолета (Зеленского при вылете из Кишинева - ИФ), ее не существовало. Это уже признали сами украинцы", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что самолет Зеленского якобы едва не был поражен дроном при вылете из Кишинева, а также заявление экс-президента Молдавии Игоря Додона о том, что в Кишиневе при попытке провоза через границу дрона и взрывчатки был задержан украинский агент.

Песков заявил, что Киев продолжает заниматься организацией различного рода провокаций.

"Вот сегодняшнее сообщение о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "это тема для повышенного внимания наших специальных служб, они выполняют свою работу".