Поиск

Кремль заявил, что самолету Зеленского при вылете из Кишинева ничего не угрожало

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Никакой угрозы самолету Владимира Зеленского при вылете из аэропорта Кишинева не было, киевский режим продолжает заниматься различного рода провокациями, пытаясь втянуть своих западных кураторов в войну, заявили в Кремле.

"Что касается этой эфемерной угрозы для самолета (Зеленского при вылете из Кишинева - ИФ), ее не существовало. Это уже признали сами украинцы", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что самолет Зеленского якобы едва не был поражен дроном при вылете из Кишинева, а также заявление экс-президента Молдавии Игоря Додона о том, что в Кишиневе при попытке провоза через границу дрона и взрывчатки был задержан украинский агент.

Песков заявил, что Киев продолжает заниматься организацией различного рода провокаций.

"Вот сегодняшнее сообщение о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "это тема для повышенного внимания наших специальных служб, они выполняют свою работу".

Дмитрий Песков Кишинев Молдавия Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии

Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах

Председатель реготделения "Яблока" в Удмуртии снята с выборов в Госдуму

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

 ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров в Сочи увеличилось до 28

Один человек погиб, двое ранены после атаки БПЛА на Воронежскую область

Минобороны РФ заявило об ударе по двум судам, буксиру в районе Одессы

Портовая инфраструктура Махачкалы загорелась после атаки БПЛА

 Портовая инфраструктура Махачкалы загорелась после атаки БПЛА

Спасатели тушат пожар на крыше школы в Тюмени
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11662 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов