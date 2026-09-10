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В Кремле ожидают визита Моди в РФ до конца года

Возможен перенос саммита на первую половину 2027 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В России ожидают визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в текущем году, но в случае, если он не состоится, российско-индийский саммит пройдет в первой половине 2027 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наши двери открыты, если появится какая-то возможность, за которую можно в буквальном смысле зацепиться, то, наверное, премьер-министр к нам приедет. Если нет, то, несомненно, проведем встречу в первой половине следующего года", - сказал он журналистам.

Ушаков напомнил, что между главами двух стран есть договоренность встречаться, по меньшей мере, раз в год поочередно в России и Индии.

"В том году мы были в Нью-Дели, в этот раз очередь индийского премьера. Он об этом прекрасно знает, и лидеры неоднократно эту тему затрагивали", - сказал Ушаков.

Юрий Ушаков Индия Нарендра Моди
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