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РФ призвала к отказу от боевых действий все стороны конфликта в Персидском заливе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывает все стороны конфликта в районе Персидского залива к отказу от боевых действий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"К сожалению, в районе Персидского залива постоянно сейчас происходит прямое военное столкновение. Там ситуация оставляет желать лучшего. Мы, конечно же, призываем все стороны этого конфликта к сдержанности, к отказу от боевых действий и, конечно, мы предпочли бы видеть возвращение к выполнению положений того меморандума о взаимопонимании, который был подписан", - сказал Песков журналистам.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Тегеран обязывался открыть Ормузский пролив для навигации, а США соглашались снять с Ирана морскую блокаду. Кроме того, иранская сторона в очередной раз заверяла, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга.

Дмитрий Песков Персидский залив
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