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В РФ не выявили подтвержденных случаев инфекции, вызванной новым вирусом ALTNV

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Китае обнаружен вирус, получивший название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV), который передается человеку через укусы клещей и вызывает лихорадку, сильную усталость и нарушение работы желудочно-кишечного тракта; в России не выявлено подтвержденных случаев инфицирования им, заявили в Роспотребнадзоре в четверг.

"В России клещ-переносчик этого вируса имеет ограниченный ареал и встречается только в некоторых районах Приморского края. В настоящее время подтвержденных случаев заражения вирусом ALTNV на территории Российской Федерации не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что вирус вызывает гриппоподобное заболевание, при котором в качестве наиболее частых симптомов отмечаются усталость (84%), расстройства желудочно-кишечного тракта (80%), снижение уровня тромбоцитов (38%) и повышение уровня ферментов печени (36%). Летальных исходов не зарегистрировано.

Из 3 163 пациентов, протестированных на клещевые инфекции, у 328 был выявлен вирус ALTNV. Также патоген обнаружен у 1,3% клещей, собранных в 15 провинциях Китая. Наиболее часто вирус выявляли у клещей вида Haemaphysalis longicornis (1,8%).

В ведомстве отметили, что второй пик активности клещей в РФ продолжается, и они могут переносить другие, уже известные заболевания - например, клещевой энцефалит и боррелиоз.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в России и за рубежом, добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзор Приморский край Китай
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