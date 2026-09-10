Житель Курской области ранен при атаке дрона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Житель приграничного района Курской области пострадал при атаке дрона, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в четверг.

"Украинский дрон атаковал село Илек Беловского района. Ранен местный житель. У 57-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения головы, лица, правой руки, левого подреберья, левой ноги", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Пострадавшему оказана первая помощь, его готовят к транспортировке в Курск.