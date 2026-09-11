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Пожар на подстанции оставил без электроснабжения часть столицы Камчатки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Часть Петропавловска-Камчатского остается обесточенной из-за аварии на подстанции, сообщает пресс-служба Камчатскэнерго в пятницу.

"В ночь на 11 сентября при проведении работ по пробной плавке гололеда на ТЭЦ-1 на подстанции "Зеркальная" произошло аварийное отключение высоковольтного оборудования, сопровождавшееся возгоранием. Суммарная потеря нагрузки составила 17 МВт", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали, но без света остались дома и соцучреждения.

"На данный момент без электроэнергии остаются жители домов в Ленинском районе, два детских сада и две общеобразовательные школы", - говорится в сообщении.

Энергетики обещают полностью восстановить энергоснабжение в течение ближайших часов.

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщает, что из-за отключения электроэнергии и водоснабжения в пятницу в Петропавловске-Камчатском не работают школа №5, а также детские сады №4, №40 (санитарный день) и №26.

Петропавловск-Камчатский Камчатский край Камчатка
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