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В Дагестане больше 24 тысяч человек остались без света из-за аварии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Левашинском районе Дагестана 22 населенных пункта остались без электричества из-за аварии, сообщило ГУ МЧС по республике.

"От диспетчера ЕДДС Левашинского района поступило сообщение, что произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции "Левашинская". В зону отключения электроснабжения попали 22 населенных пункта с населением 24 168 человек", - говорится в сообщении.

Восстанавливать энергоснабжение будет бригада из четырех электриков.

МЧС Дагестан Левашинский район
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