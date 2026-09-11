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Энергоснабжение столицы Камчатки полностью восстановлено после аварии на ТЭЦ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили энергоснабжение Ленинского района Петропавловска-Камчатского, пропавшее в ночь на пятницу из-за аварии на ТЭЦ, сообщает пресс-служба Камчатскэнерго.

"Запущено в работу оборудование, нарушенное аварийным отключением на ТЭЦ-1. Энергоснабжение потребителей Петропавловска-Камчатского осуществляется в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в первую очередь к энергоснабжению подключили социальные учреждения, потом жилые дома и промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на 11 сентября при пробной плавке гололеда на ТЭЦ-1 на подстанции "Зеркальная". Отключилось высоковольтное оборудование и вспыхнул пожар.

Люди не пострадали, выгорела только трава. А вот суммарная потеря нагрузки составила 17 МВт.

Без электроэнергии остались порядка 90 многоквартирных домов, два детских сада и две общеобразовательные школы.

Проверку по факту случившегося проводит прокуратура.

Камчатка Петропавловск-Камчатский
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