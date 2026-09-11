Два человека погибли при ночной атаке БПЛА в Тульской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о гибели двух и ранении еще трех человек в результате атаки беспилотников.

"За минувшую ночь в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 26 беспилотников. В результате атаки БПЛА три человека ранены (...), два человека погибли", - написал Миляев в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил губернатор.