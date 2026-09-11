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Чуйченко заявил, что отбывание срока в стране гражданства лучше влияет на исправление осужденных

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минюст России системно работает над оптимизацией процедур передачи осужденных в государства их гражданской принадлежности, заявил глава ведомства Константин Чуйченко.

"Отбывание наказания осужденным в государстве его гражданства способствует более эффективному исправительному воздействию - помогает восстановлению и укреплению его социальных связей с родственниками и ресоциализации после освобождения", - сказал он на XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

По словам министра, практика передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданской принадлежности имеет важнейшее гуманитарное значение. В настоящее время, по его словам, необходимо сделать процесс межведомственного согласования и передачи максимально оперативным, четким и открытым.

Он отметил, что с государствами-участниками Содружества заключены соответствующие международные договоры.

"Всё это позволяет достичь основную цель наказания - предупреждение совершения новых преступлений и обеспечение общественной безопасности", - заключил министр юстиции.

Константин Чуйченко Минюст РФ
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