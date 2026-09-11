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За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера и два буксира, действовавших в интересах ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели нанесли удар по 13 сухогрузам, двум танкерам, двум буксирам и двум катерам, задействованным в интересах украинской армии, также из строя выведен ряд объектов инфраструктуры украинских портов, заявили в Минобороны России в пятницу.

"В течение недели поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

"Выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, там добавили, что российские военные в течение недели уничтожили в акватории Черного моря 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Минобороны РФ ВСУ
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