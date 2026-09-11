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В РФ закупили более 56 млн доз вакцин для профилактики гриппа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В регионы РФ идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа; за счет средств федерального бюджета закупили более 56 млн доз вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа в регионы в рамках национального календаря прививок, всего мы за счет средств федерального бюджета закупили более 56 млн доз вакцин. Эта работа должна быть полностью завершена поставщиком к началу зимнего сезона. Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами", - сказал Мурашко на заседании оперативного штаба министерства с участием регионов, посвященное вопросам подготовки к осенне-зимнему эпидсезону 2026-2027 гг.

В текущем году штаммовый состав вакцин полностью обновлен - все три компонента обновлены в соответствии с прогнозом ВОЗ. Производители в усиленном режиме работают над скорейшим выпуском в гражданский оборот необходимых объемов вакцин.

"Все вакцины, поставляемые в пункты вакцинации, отечественного производства, проходят жесткий контроль качества в государственных лабораториях Росздравнадзора, их безопасность и эффективность подтверждены", - отметил Мурашко.

Кроме того, в регионы поступают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, основного возбудителя, вызывающего опасные пневмонии, что особенно актуально для пожилых, сообщил глава Минздрава.

Министр отметил, что в 2025-2026 гг. обновлены клинические рекомендации и стандарты лечения гриппа, ОРВИ и ковида у взрослых и детей. Именно на их основе должно проводиться лечение пациентов.

"Регионам даны развернутые указания по подготовке к эпидсезону, а также организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом и ковидом, в том числе по их профилактике, диагностике и лечению", - добавил он.

Минздрав Михаил Мурашко
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