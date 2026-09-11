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Военные РФ уничтожили за неделю 4 ракеты "Фламинго", более 5,6 тыс. дронов ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Средства ПВО в течение недели сбили четыре крылатые ракеты "Фламинго", две управляемые ракеты "Нептун", 5673 беспилотника ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 48 управляемых авиационных бомб, 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", две управляемые крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и 5673 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - .

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