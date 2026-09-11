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Воздух в пермских Березниках после атаки БПЛА соответствует норме

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Состояние атмосферного воздуха в городе Березники (Пермский край), где в пятницу были зафиксированы атаки дронов, соответствует нормативам, сообщил глава города Алексей Казаченко.

"О ситуации с атакой вражеских БПЛА (...). Специалисты ведут мониторинг воздуха. Отклонений от нормы не зафиксировано", - написал Казаченко в своем канале в мессенджере Мах.

Он отметил, что в интернете стали появляться фото разрушений и пожаров в городе. "Это не соответствует действительности", - подчеркнул глава города.

На месте падения обломков сбитых БПЛА работают экстренные службы.

Также местные власти провели комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. "Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности жителей муниципалитета", - добавил он.

В пятницу в регионе вводился режим "Беспилотная опасность", в настоящее время он отменен.

Как сообщалось, на севере Пермского края, по данным губернатора Дмитрия Махонина, два промышленных объекта подверглись атаке беспилотников. Более 30 беспилотников были сбиты и упали за пределами жилых районов, пострадавших нет. Где именно произошли атаки, губернатор не уточнял.

Пермский край Березники
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