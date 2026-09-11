Поиск

Около 70% исправительных центров в РФ созданы на базе предприятий

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В РФ функционирует 397 исправительных центров, из которых около 70% созданы на базе предприятий, использующих труд лиц, осужденных к принудительным работам, сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

"Где-то 65-70% из 397 центров созданы на базе бизнеса, остальные - на базе наших учреждений. Выделяется помещение, условия очень хорошие", - сказал он журналистам в ходе XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

По его словам, в настоящее время в центрах пребывает порядка 28 тыс. осужденных к принудительным работам.

В РоссииГлава Минюста заявил об эффективности наказаний, не связанных с изоляцией от обществаЧитать подробнее

Гостев рассказал, что в центрах востребованы практически все виды работ, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, сельского хозяйства. В некоторых женских центрах, например, женщины работают в турбизнесе и на спортивных объектах. Также осужденные выполняют задачи в интересах обороны страны.

"И трудятся хорошо, и зарабатывают средства для того, чтобы погашать ущерб, причиненный совершенными преступлениями, возмещать ущерб государству, обеспечивать жилищно-коммунальные платы", - сказал Гостев.

По его словам, средний размер заработной платы в исправительных центрах по состоянию на 1 сентября текущего года составляет 44 тысячи рублей, в то время как в колониях он варьируется в размере 13-15 тыс.

Глава ФСИН подчеркнул, что одним из главных показателей эффективности работы исправительных центров является почти пятикратное снижение повторной преступности среди лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

ФСИН Аркадий Гостев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

 Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

В российских колониях отбывают наказание 16 американцев

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 9 га

Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

 Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

Сбой в работе электронных сервисов произошел в "Пулково"

Почти 73 тыс. иностранцев выдворены из России в первом полугодии

В Самарской области беспилотник попал в здание с территориальным избиркомом

В РФ появится мультирежимное учреждение для осужденных и содержащихся под стражей лиц

 В РФ появится мультирежимное учреждение для осужденных и содержащихся под стражей лиц

Обломки БПЛА повредили дома и гражданские объекты в Дзержинске Нижегородской области

Крупнейшие операторы РФ запустили первые коммерческие сети 5G в 16 городах

 Крупнейшие операторы РФ запустили первые коммерческие сети 5G в 16 городах
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов