Около 70% исправительных центров в РФ созданы на базе предприятий

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В РФ функционирует 397 исправительных центров, из которых около 70% созданы на базе предприятий, использующих труд лиц, осужденных к принудительным работам, сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

"Где-то 65-70% из 397 центров созданы на базе бизнеса, остальные - на базе наших учреждений. Выделяется помещение, условия очень хорошие", - сказал он журналистам в ходе XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

По его словам, в настоящее время в центрах пребывает порядка 28 тыс. осужденных к принудительным работам.

Гостев рассказал, что в центрах востребованы практически все виды работ, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, сельского хозяйства. В некоторых женских центрах, например, женщины работают в турбизнесе и на спортивных объектах. Также осужденные выполняют задачи в интересах обороны страны.

"И трудятся хорошо, и зарабатывают средства для того, чтобы погашать ущерб, причиненный совершенными преступлениями, возмещать ущерб государству, обеспечивать жилищно-коммунальные платы", - сказал Гостев.

По его словам, средний размер заработной платы в исправительных центрах по состоянию на 1 сентября текущего года составляет 44 тысячи рублей, в то время как в колониях он варьируется в размере 13-15 тыс.

Глава ФСИН подчеркнул, что одним из главных показателей эффективности работы исправительных центров является почти пятикратное снижение повторной преступности среди лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ.