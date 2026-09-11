Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен историк Евгений Понасенков.

Вместе с тем в список иностранных агентов включены активистка Елена Матвеева, бывшая участница передачи "Что? Где? Когда?" Екатерина Мереминская, политолог Ринат Мухаметов, информационный ресурс "Канал визионера", а также проект "Пермь-36".

Сообщается, что Матвеева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе РФ. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействует с организацией, включенной в реестр иностранных агентов.

Мереминская принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Взаимодействует с иностранными агентами, а также с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами РФ.

Мухаметов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами РФ.

Информационный ресурс "Канал визионера" принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Проект "Пермь-36" распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Руководство проектом осуществляется за пределами России.