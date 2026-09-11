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Песков заявил, что условия РФ по урегулированию на Украине не изменились

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия сохраняет открытость для переговоров по урегулированию ситуации на Украине; условия РФ хорошо известны и не изменились, завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, наши условия хорошо известны, хорошо известны первопричины специальной военной операции. Эти первопричины должны быть ликвидированы. Для самих переговоров никто условия не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог", - сказал Песков в интервью "Известиям".

При этом, Песков отметил: "другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело". "Тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже", - сказал пресс-секретарь президента.


Дмитрий Песков РФ Украина
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Песков заявил, что условия РФ по урегулированию на Украине не изменились

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