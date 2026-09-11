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Окончательных договоренностей о встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не достигнуто

Об этом заявил Дмитрий Песков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пока никаких окончательных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае не достигнуто, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока никаких окончательных договоренностей на предмет встречи не достигнуто, но со временем и до этого дойдет", - сказал Песков газете "Известия", комментируя возможную встречу Путина и Трампа в Китае.

Отвечая на вопрос, возможна ли попытка срыва переговоров президентов РФ и США, Песков сказал: "Не думаю. У Трампа, во-первых, свое видение, свои отношения с Путиным. Вряд ли кто-то на это может повлиять".


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