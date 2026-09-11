Путин выразил благодарность ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия благодарна ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН, заявил президент России Владимир Путин.

"Отмечаем общность наших подходов к ключевым международным и региональным проблемам. Благодарны за поддержку российских инициатив в Организации Объединенных Наций", - сказал Путин на встрече с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой "на полях" саммита БРИКС в Индии.

Глава российского государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.