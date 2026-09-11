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Дмитриев заявил, что РФ исходит из позиции Вашингтона по поводу главных переговорщиков США по Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона исходит из озвученной позиции американской администрации, что главными переговорщиками от США по Украине являются Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Белый дом четко опроверг эти сообщения, президент (России Владимир Путин - ИФ) четко сказал, что и Стив, и Джаред являются доверенными лицами президента Трампа, комфортными России. Поэтому, безусловно, они являются главными переговорщиками. Это абсолютно четкая позиция американской администрации. Мы из этого исходим, и также исходим из того, что любые позитивные движения между Россией и США вызывают просто бешенство в Европе - у врагов нормального, хорошего, позитивного диалога между нашими странами", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о планируемой замене Уиткоффа и Кушнера на других переговорщиков.

Кирилл Дмитриев США
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