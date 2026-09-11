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Медведев считает, что Литва напрасно стремится снять запрет на размещение ядерного оружия

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Литва напрасно намеревается снять запрет на размещение ядерного оружия, если России придется реагировать на ее действия, за эту страну никто не вступится, ее не будет, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В отношении Литвы, то, что вы сказали, это не слухи, это их уже, по сути, некое заявление о том, что неплохо бы, как я понимаю, изменить их конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого "крупного" прибалтийского государства. И тем самым открыть дверь для возможного размещения любого оружия, включая и ядерное оружие. Поэтому они напрасно это делают", - сказал Медведев в ходе общения с военнослужащими в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, фрагмент которого был выложен в его канале в Мах.

Он отметил, что в Литве не понимают, "если, не дай бог, что-то подобное случится и нам придётся реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится".

"Даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут", - сказал Медведев, отметив, что в этом случае известная 5-я статья Договора о создании НАТО не будет реализована.

По словам замглавы Совбеза, это признают все, потому что если она будет реализована, то это - глобальная катастрофа, планетарная. "Но Литва исчезнет с карты мира", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев Литва
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