Россия и Индия планируют реализовать совместный проект по изучению Венеры

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Индия планируют запуск совместного проекта по изучению атмосферы Венеры, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Есть такой проект Viral - наше совместное оборудование, которое будет запущено на орбиту Венеры для того, чтобы изучать атмосферу. Здесь активную роль играет Российская академия наук", - сказал Баканов в интервью ИС "Вести".

9 сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия и Индия обсуждают реализацию совместных экспериментов и космических исследований.

Баканов также заявил, что запланированный наклон будущих орбитальных станций России и Индии откроет серьезные возможности для взаимодействия в научных исследованиях.

"У нас с Америкой одинаковое наклонение. Это позволило стыковать и создавать совместную международную космическую станцию. Если у нас будет одно наклонение с Индией, это открывает серьезную возможность для взаимодействия по научным исследованиям, экспериментам, может быть, там по стыковке, перекрестным полетам космонавтов", - заявил он.

26 мая Баканов сообщил, что "Роскосмос" совместно с Российской академией наук интегрирует свои разработки в индийскую космическую миссию.

Согласно официальной информации, прибор Viral предназначен для изучения газового состава атмосферы Венеры. Его планируется запустить в ходе индийской миссии "Шукраян" в 2028 году.