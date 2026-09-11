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Два человека погибли, несколько ранены при ударах дронов в ДНР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще семь пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в пятницу его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены шесть домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой медицинской помощи, легковые и грузовые автомобили в городских округах Горловка и Дебальцево, Волновахском, Великоновоселковском, Володарском, Мангушском и Шахтерском муниципальных округах".

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР
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