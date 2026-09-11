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Президент РФ не стал комментировать итоги выборов в Германии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отказался комментировать победу партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, но отметил, что происходящее в Европе стало результатом системных ошибок западных глобалистов в сферах политики, безопасности и экономики.

"Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят в данном случае в Федеративной Республике", - сказал Путин журналистам.

При этом он отметил: "Я думаю, что всё, что сейчас происходит в Европе в целом, - это результат системных ошибок так называемого Запада или, как мы называем, глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики".

6 сентября "Альтернатива для Германии" победила на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт. Позже в сентябре состоятся выборы в Берлине и земле Мекленбург-Передняя Померания, где, согласно опросам, АдГ также пользуется популярностью населения.

Владимир Путин РФ АдГ Германия
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