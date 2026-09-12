Поиск

СК возбудил уголовные дела по факту массового ДТП в Архангельской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По факту ДТП в Архангельской области, в результате которого погибли 12 человек и еще 8 пострадали, возбуждено два уголовных дела, сообщает Следственный комитет России.

В РоссииСемеро пострадавших в ДТП в Архангельске госпитализированыЧитать подробнее

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М-8 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят комплекс мероприятий по детальному

осмотру места ДТП и транспортных средств, установлению и допросу очевидцев. Специалистами проведены обыски, в ходе которых изъята документация, связанная с организацией перевозки пассажиров, техническим состоянием транспорта и допуском его к эксплуатации.

"По уголовным делам назначены судебно-медицинские, автотехническая, трасологическая и иные судебные экспертизы. Следствием также устанавливаются обстоятельства организации пассажирской перевозки и соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании транспортных услуг", - говорится в сообщении СКР.

Накануне сообщалось о ДТП, произошедшем около 19:40 пятницы на 1180 км автодороги "М-8 Холмогоры" на границе Холмогорского и Приморского округов. Пассажирский микроавтобус при совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым и легковым автомобилями. В результате аварии 12 человек погибли, еще 8 были оперативно госпитализированы.

СКР Архангельская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владимир Путин назвал первопричину трагедии на Украине

Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

 Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

 Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

Электронные сервисы "Пулково" заработали после технического сбоя

В Архангельской области 12 человек погибли в ДТП с автобусом и лесовозом

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 10 га

Суд отменил регистрацию на выборы в Госдуму кандидата от краснодарского "Яблока"

Медведев подчеркнул необходимость довести СВО до победного конца

Медведев сравнил "бредовость" слухов о нападении РФ на Европу с разговорами о мобилизации
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11681 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов