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Семеро пострадавших в ДТП в Архангельске госпитализированы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В больницы Архангельска на лечение доставлены семеро пострадавших в ДТП с микроавтобусом, в том числе ребенок; четверо пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницы Архангельска доставлены 7 пострадавших в ДТП с автобусом, в том числе 1 ребенок. Четверо взрослых пострадавших - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, отметил помощник министра.

Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно.

На месте происшествия работали 9 бригад скорой медпомощи, добавил Кузнецов.

Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Как сообщалось, 12 человек погибли, еще восемь пострадали в результате ДТП в Холмогорском районе Архангельской области.

Алексей Кузнецов ДТП Минздрав Архангельская область
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