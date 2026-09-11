Семеро пострадавших в ДТП в Архангельске госпитализированы
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В больницы Архангельска на лечение доставлены семеро пострадавших в ДТП с микроавтобусом, в том числе ребенок; четверо пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницы Архангельска доставлены 7 пострадавших в ДТП с автобусом, в том числе 1 ребенок. Четверо взрослых пострадавших - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.
Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, отметил помощник министра.
Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно.
На месте происшествия работали 9 бригад скорой медпомощи, добавил Кузнецов.
Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Как сообщалось, 12 человек погибли, еще восемь пострадали в результате ДТП в Холмогорском районе Архангельской области.