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Нанесены удары по связанным с ВСУ предприятиям в Запорожской и Днепропетровской областях

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и беспилотниками по промышленным предприятиям в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, в Запорожской области поражен металлургический комбинат "Запорожсталь" (ПАО "Запорожсталь") в городе Запорожье, являющийся одним из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники ВСУ, а также пластин для бронежилетов.

"В Днепропетровской области: металлургический комбинат в городе Кривой Рог, выпускающий металлургическую продукцию для производства вооружения и военной техники", - говорится в сообщении министерства обороны.

В Минобороны РФ сообщили, что удару подвергся инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода "Интерпайп Сталь" в городе Днепропетровск, являющийся крупнейшим на Украине производителем и поставщиком металлопроката для производства продукции военного назначения.

По информации министерства, также ударами поражены Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в городе Кривой Рог, осуществляющие добычу, обогащение и агломерацию железной руды для выпуска металлургической продукции, используемой для военного производства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Запорожская область Днепропетровская область
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