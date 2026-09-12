Минобороны РФ заявило об уничтожении 670 дронов ВСУ за сутки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили за сутки 670 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в субботу.

Также, как говорится в сообщении министерства, средствами противовоздушной обороны за это время сбиты семь управляемых авиационных бомб.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам производства БПЛА и наземных роботизированных комплексов.

Также поражены пункты временной дислокации украинских сил в 155 районах, сообщило Минобороны РФ.