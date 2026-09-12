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Военные РФ заявили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продвинулась в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Аврамовка, Отришки Днепропетровской области, Общее, Васиновка, Барвиновка, Омельник и Трудовое Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, армия Украины потеряла здесь более 265 военных, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и гаубицу.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Грушевка, Сеньково Харьковской области, Райгородок, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны.

По информации ведомства, потери ВСУ на этих участках составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Беленькое, Николаевка, Василевская Пустошь и Ореховатка Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве.

В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 180 военных, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, проинформировало Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха и Юльевка Запорожской области", - сказали в ведомстве.

По словам военных, группировкой уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, 24 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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