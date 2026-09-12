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Власти Ямала примут меры в связи с недавней атакой БПЛА на регион

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа примут меры из-за недавней атаки БПЛА на один из производственных объектов в Новом Уренгое, сообщила в субботу пресс-служба окружного правительства.

Уточняется, что в ходе заседания с представителями силового блока губернатор Дмитрий Артюхов обсудил меры "по усилению защиты критически важных объектов региона, а также вопросы безопасности населения".

"Ситуация остается непростой: угроза атак беспилотников на территорию региона сохраняется. Нам ни в коем случае нельзя ослаблять внимание, нужно продолжать активно укреплять защиту инфраструктуры и, главное, обеспечивать безопасность людей", - цитирует пресс-служба слова Артюхова.

Пресс-служба напомнила, что на этой неделе была отражена атака вражеского БПЛА на один из производственных объектов в Новом Уренгое, падение его обломков вызвало возгорание.

Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ Дмитрий Артюхов Новый Уренгой ЯНАО
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