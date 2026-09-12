Уголовное дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Татарстане

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Татарстане, в результате которого погибли два человека, сообщает Центральное МСУТ СК России в субботу.

Как говорится в сообщении, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следствием рассматриваются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в субботу легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огороде частного дома в селе Шемордан, расположенном в Татарстане. В результате происшествия погибли два человека.