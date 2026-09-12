Лопнувшее колесо привело к смертельному ДТП с автобусом в Пермском крае

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с автобусом у поселка Чёлва в Пермском крае, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД в субботу.

По предварительным данным, у автомобиля Peugeot лопнуло колесо. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. От удара автобус съехал в кювет.

Водитель легкового автомобиля получил смертельную травму. Среди пассажиров автобуса погибших нет, однако есть пострадавшие, их количество устанавливается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пострадавшим оказывается медицинская помощь.