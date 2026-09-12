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Олимпийские чемпионы проведут зарядки с участниками фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спорт станет важной частью Международного фестиваля молодежи, проходящего в эти дни в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба правительства Свердловской области по итогам состоявшейся презентации фестивальной велнес-программы.

"С 13 по 16 сентября для участников пройдут утренние зарядки с олимпийскими чемпионами, массовая растяжка, ритм-сайклинг под живую музыку, киберспорт и VR-активности, международный футбольный турнир и другие события", - говорится в сообщении.

Кроме того, 15 сентября состоится забег участников фестиваля со светящимися LED-браслетами по вечернему Екатеринбургу.

"Отдельное направление будет посвящено национальным видам спорта. Участники смогут попробовать себя в городках, лапте, мас-рестлинге и перетягивании каната. Для любителей современных форматов подготовлены турниры на игровых консолях, виртуальный падел и страйкбол", - информирует пресс-служба.

Между тем, согласно программе фестиваля уже в субботу также пройдут гала-матчи по мини-футболу и показательные игры по игре миниволей.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками станут выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Участниками станут 10 тыс. человек из 191 страны.

Екатеринбург Международный фестиваль молодежи
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