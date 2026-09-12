Поиск

Открытое горение локализовано на трех пострадавших от падения обломков БПЛА объектах в Таганроге

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спасателям удалось локализовать открытое горение на трех из четырех пострадавших от падения обломков БПЛА коммерческих объектах в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Выехала на места, на которых в результате воздушной атаки пострадали объекты. По трем адресам проведена полная локализация открытого горения. На одном объекте огнеборцы продолжают работу. (...) В результате массированного налета пострадали 16 коммерческих зданий (это порядка двадцати арендаторов), а также пять автомобилей", - написала она в своем канале в Max в субботу.

По ее словам, в настоящее время доступ на пострадавшие территории ограничен, это необходимо для безопасного завершения работ экстренными службами. Глава Таганрога добавила, что в понедельник комиссия приступит к формированию актов обследования и оценки ущерба на пострадавших объектах.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что над Ростовской областью ночью в субботу было уничтожено более 70 беспилотников над 11 муниципалитетами, Таганрогом и Таганрогским заливом. В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина.

Позже глава Таганрога сообщила, что в результате падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на четырех коммерческих объектах, а также повреждения зданий. Пострадавших нет. Обращения по повреждению жилого фонда не поступили.

Таганрог Ростовская область Светлана Камбулова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны БРИКС обеспокоены конфликтами в мире, ростом расходов на оборону

Песков напомнил желающему встретиться с Путиным Зеленскому о приглашении в Москву

 Песков напомнил желающему встретиться с Путиным Зеленскому о приглашении в Москву

Песков заявил, что вопрос о поездке Путина на саммит G20 не решен

Президент РФ заявил, что страны БРИКС должны усиливать координацию в МВФ, ВБ, ВТО

Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире

 Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире

Легкомоторный самолет упал в Татарстане, погибли два человека

Ушаков заявил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 пока еще не обсуждался

 Ушаков заявил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 пока еще не обсуждался

Владимир Желонкин освобожден от должности замминистра просвещения РФ

 Владимир Желонкин освобожден от должности замминистра просвещения РФ

Открытое горение ликвидировано в заповеднике "Утриш" под Анапой

 Открытое горение ликвидировано в заповеднике "Утриш" под Анапой

В ДТП с автобусом в Архангельской области погибли 13 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11697 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов