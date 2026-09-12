Открытое горение локализовано на трех пострадавших от падения обломков БПЛА объектах в Таганроге

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спасателям удалось локализовать открытое горение на трех из четырех пострадавших от падения обломков БПЛА коммерческих объектах в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Выехала на места, на которых в результате воздушной атаки пострадали объекты. По трем адресам проведена полная локализация открытого горения. На одном объекте огнеборцы продолжают работу. (...) В результате массированного налета пострадали 16 коммерческих зданий (это порядка двадцати арендаторов), а также пять автомобилей", - написала она в своем канале в Max в субботу.

По ее словам, в настоящее время доступ на пострадавшие территории ограничен, это необходимо для безопасного завершения работ экстренными службами. Глава Таганрога добавила, что в понедельник комиссия приступит к формированию актов обследования и оценки ущерба на пострадавших объектах.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что над Ростовской областью ночью в субботу было уничтожено более 70 беспилотников над 11 муниципалитетами, Таганрогом и Таганрогским заливом. В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина.

Позже глава Таганрога сообщила, что в результате падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на четырех коммерческих объектах, а также повреждения зданий. Пострадавших нет. Обращения по повреждению жилого фонда не поступили.