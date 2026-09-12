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Капитан судна погиб в водном инциденте на Ямале

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Капитан судна погиб в ходе инцидента в Обской губе в субботу, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, утром судно СТ-1 в районе залива Обская губа было выброшено носовой частью на береговую линию.

"На борту судна находились два члена экипажа, капитан погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь Центральное МСУТ СКР сообщает свою версию происшедшего.

"Предварительно установлено, что утром 12 сентября в районе залива Обская губа пришвартовалось маломерное судно СТ-1, зарегистрированное в Салехарде, на борту которого умер капитан", - говорится в сообщении.

МСУТ организовало доследственную проверку.

Ямал Обская губа СТ-1
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