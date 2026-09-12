Кабмин выделил более 134 млн руб. на возмещение расходов Чечни на помощь пострадавшим от наводнений

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МЧС России более 134 млн рублей для возмещения Чечне расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи после неблагоприятных метеорологических явлений в марте - апреле 2026 года.

Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2026 году МЧС России для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Чеченской Республики на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в марте - апреле 2026 г. на территориях Республики Дагестан и Чеченской Республики, бюджетные ассигнования в размере 134 млн 178 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

В нем отмечается, что "имея в виду возмещение произведенных в 2026 году бюджетом Чеченской Республики расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи, в том числе: 8 млн 778 тыс. рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи; 77 млн 748 тыс. рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости; 47 млн 652 тыс. рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости".

МЧС дано распоряжение осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 марта 2027 г.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. человек пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.