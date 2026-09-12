Путин и Токаев провели неформальную встречу в ходе саммита БРИКС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную беседу в субботу.

По данным ИС "Вести", Путин пригласил Токаева в свою резиденцию в Индии после торжественного приёма для лидеров и делегаций саммита БРИКС.

Факт встречи также подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Да, возникла идея". "Президент пригласил (Токаева) неформально просто пообщаться", - сказал Песков ИС "Вести".