Поиск

Путин и Токаев провели неформальную встречу в ходе саммита БРИКС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную беседу в субботу.

По данным ИС "Вести", Путин пригласил Токаева в свою резиденцию в Индии после торжественного приёма для лидеров и делегаций саммита БРИКС.

Факт встречи также подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Да, возникла идея". "Президент пригласил (Токаева) неформально просто пообщаться", - сказал Песков ИС "Вести".

Владимир Путин БРИКС Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Умер конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

 Умер конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 16

Росавиация классифицировала крушение Cessna-172 в Татарстане как катастрофу

Возгорания произошли на продуктовом складе и в магазине Таганрога из-за падения обломков БПЛА

В БРИКС выступили за развитие ИИ-технологий, но с соблюдением безопасности пользователей

Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

 Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

Участники БРИКС призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Лидеры России и Китая поприветствовали друг друга на саммите БРИКС

В БРИКС предостерегли от гонки вооружений в космосе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11701 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов