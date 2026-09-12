Три мирных жителя погибли, тринадцать пострадали при атаках беспилотников на ДНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, еще тринадцать пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены одиннадцать домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус, два микроавтобуса, легковые и грузовые автомобили в городских округах Донецк, Горловка, Харцызск, Амвросиевском, Володарском, Волновахском, Кураховском, Красноармейском, Мангушском и Ясиноватском муниципальных округах".