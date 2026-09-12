Поиск

Три мирных жителя погибли, тринадцать пострадали при атаках беспилотников на ДНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, еще тринадцать пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены одиннадцать домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус, два микроавтобуса, легковые и грузовые автомобили в городских округах Донецк, Горловка, Харцызск, Амвросиевском, Володарском, Волновахском, Кураховском, Красноармейском, Мангушском и Ясиноватском муниципальных округах".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Умер конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

 Умер конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 16

Росавиация классифицировала крушение Cessna-172 в Татарстане как катастрофу

Возгорания произошли на продуктовом складе и в магазине Таганрога из-за падения обломков БПЛА

В БРИКС выступили за развитие ИИ-технологий, но с соблюдением безопасности пользователей

Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

 Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

Участники БРИКС призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Лидеры России и Китая поприветствовали друг друга на саммите БРИКС

В БРИКС предостерегли от гонки вооружений в космосе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11702 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов